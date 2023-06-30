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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة 2023 عن توزيع درجات امتحان الفيزياء، حيث يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية الأحد المقبل 2 يوليو 2023، وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم شكل وتوزيع درجات امتحان الفيزياء قبل بدأ الامتحان الذي ينعقد الاحد المقبل.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

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وقد تم تحديد 56 درجة للأسئلة الموضوعية، وكذا عددها 56 سؤال وبذلك يكون كل سؤال له درجة واحدة وتم جمع درجات الأسئلة المقالية ودرجات الأسئلة الموضوعية يكون المجموع الكلي 60 درجة لمادة الفيزياء.

توزيع درجات امتحان الفيزياء

يذكر أن  عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 783025 طالب وطالبة، مقسمين إلى 276211 طالب وطالبة مسجلين بالشعبة الأدبية، و 391671 مسجلين بشعبة علمي علوم، و 98658 مسجلين بشعبة علمي رياضة، وإجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام في المستشفيات إلى 34 طالبا وطالبة، وفي مراكز التأهيل إلى 80 طالبا، ووصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبا وطالبة.

توزيع درجات امتحان الفيزياء

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

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