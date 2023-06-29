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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

امتحانات الثانوية العامة| نسبة النجاح في اللغة العربية 2023

حكم توزيع لحم الأضحية
حكم توزيع لحم الأضحية

يتزايد البحث عن نسبة النجاح في اللغة العربية 2023 خلال الفترة الحالية التي تفصل طلاب الثانوية العامة عن استكمال أداء امتحاناتهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وباقي المواد الأخرى التي أدوها على مدار الأيام الماضية.

نسبة النجاح في اللغة العربية 2023

يستعرض "الدستور" في التقرير التالي نسبة النجاح في اللغة العربية 2023 وفق ما يبحث عنه الطلاب وعدد من المواد الأخرى. 

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي نسبة النجاح في اللغة العربية 2023 والتي أدى الطلاب امتحاناتهم على مستوى الجمهورية الاحد 18 يونيو 2023. 

مع العلم أن درجة النجاح في مادة اللغة العربية  من 40 درجة أما المجموع الكلي فهو من 80 درجة.

درجات النجاح في باقي مواد الثانوية العامة 2023

درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى من 25 درجة في حين أن الدرجة الكلية 50 درجة 

درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية  من 20 درجة أما الدرجة الكلية هي 40 درجة.

درجة النجاح في مادة  الكيمياء من 30 درجة أما الدرجة الكلية  60من  درجة 

درجة النجاح في مادة الفيزياء من 30 درجة أما الدرجة الكلية 60 درجة 

درجة النجاح في مادة الجيولوجيا من 30 درجة في حين أن الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع   من 30 درجة و الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح في مادة الأحياء من 30 درجة أما الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح في مادة الجبر والهندسة الفراغية من 15 درجة وتكون الدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح في مادة التفاضل والتكامل من 15 درجة والدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح في مادة استاتيكا من   15 درجة والدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح في مادة ديناميكا من 15 درجة اما الدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح في مادة التاريخ   من 30 درجة وتكون الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح درجة النجاح في مادة الجغرافيا من 30 درجة و الدرجة الكلية  60 درجة

درجة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق من 30 درجة و الدرجة الكلية 60 درجة

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 "علمي / أدبي"

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

 

المتبقي من امتحانات الثانوية العامة  2023 

يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم من الأحد القادم 2 يوليو بامتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو

 الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

الخميس 6 يوليو

 اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023

 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة 

علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 10 يوليو

 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

الخميس 13 يوليو 2023

 الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة

الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة منصة حصص مصر التابعة لـ"التربية والتعليم" فى مادة التاريخ

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نسبة النجاح في اللغة الفرنسية 2023.. توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

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