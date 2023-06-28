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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة منصة حصص مصر التابعة لـ"التربية والتعليم" فى مادة التاريخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن مراجعات لمادة التاريخ، قبل عودة امتحانات الثانوية العامة والتى تعود بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمادتين الفيزياء والتاريخ يوم الأحد 2 يوليو. 

مراجعة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

وإيمانا من الدستور بمصلحة طلابها ننشر أهم أسئلة مادة التاريخ عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وهى منصة حصص مصر، ويمكنك الحصول على هذه الأسئلة من خلال الرابط التالى https://m.facebook.com

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 "علمي / أدبي"

وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن الفيزياء: "متخافوش"

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل الامتحانات من خلال مختلف المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد بدأت الوزارة فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 على أن تبدأ الوزارة فى تصحيح مادة الكيمياء عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

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