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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 "علمي / أدبي"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

يستأنف الطلاب، امتحانات الثانوية العامة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن يتم استئناف الامتحانات يوم الأحد المقبل بمادتى التاريخ والفيزياء.

ويبحث الكثير من رواد موقع البحث العالمى "جوجل" عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الماضية امتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع، بالإضافة إلى امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجغرافيا حيث انتهوا من امتحانات 8 مواد دراسية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأت امتحانات الثانوية العامة، يوم الاثنين الموافق 12 يونيه  وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو، على أن تقطع إجازة عيد الأضحى امتحانات طلاب الثانوية العامة، حيث يعتبر 25 يونيو هو آخر يوم فى الامتحانات قبل إجازة عيد الأضحى وتتوقف الاختبارات بداية من 26 يونيو، فى حين يتم استئناف الامتحانات بداية من 2 يوليو 2023.

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ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023
 

تعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة وفقًا لعدد من الضوابط تشمل:
- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.
- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.
- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.
- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.
- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.
- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.
- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30% للفهم و40% للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع.
- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.
- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

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