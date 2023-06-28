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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن الفيزياء: "متخافوش"

التربية والتعليم
التربية والتعليم

طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بشأن مادة الفيزياء، وأكدت مصادر أن الامتحان سوف يأتي في مستوى الطالب المتوسط ولا داعي للقلق منه.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أنه يجب على الطلاب المذاكرة جيدًا والاستعداد للامتحان المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن امتحان الفيزياء سيكون جميعه من المنهج ولا داعي للقلق منه، وجاء هذا التأكيد بعد تعدد الشكاوى من مادة الكيمياء وإثارة الجدل حولها خلال الأيام الماضية.

وكانت قد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحانات بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالًا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أيًا من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة  التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وتنوه الوزارة باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

الإجراء المناسب التصحيح التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الاستعداد للامتحان العملية الامتحانية العمليات المركزية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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