نسبة النجاح في اللغة الفرنسية 2023.. توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

نسبة النجاح في اللغة الفرنسية 2023 محور اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم منذ انعقاد مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث تعد المادة الفرنساوي هى الأكثر اختيارًا بين الطلاب من مادة الإيطالي و والألمانية والأسبانية والتي تعتمدها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نسبة النجاح في اللغة الفرنسية 2023 للثانوية العامة

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسبة النجاح في اللغة الفرنسية 2023 حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، الإيطالية، الأسبانية، الألمانية،…) يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 يونيو 2023 حيث جاءت امتحان وفقا للمعايير وضع الأسئلة حيث يشمل الامتحانات نحو 28 سؤالا موضوعيا ويتم تحديد كل سؤال بدرجة واحدة وتحديد 3 أسئلة من اختيار من متعدد وتحديد كل سؤال بدرجتين و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجة ونصف.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية

المجموع الكلي لمادة الفرنساوي والإيطالي والأسباني والألماني من 50 درجة نسبة النجاح فيها من 50% بما يساوي 25 درجة وفقا لتوزيع الدرجات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا قبل انعقاد الامتحانات.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات طلاب الثانوية العامة خلال العام الدرسي الحالي حيث جاء كما يلي :-

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 80 درجة نسبة النجاح من 40 درجة.

المجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة نسبة النجاج من 25 درجة.

المجموع الكلي لمادة اللغة الاجنبية الثانية 50 درجة نسبة النجاج من 25 درجة.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات البحتة 60 درجة نسبة النجاج من 15 درجة.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات التطبيقية 60 درجة نسبة النجاج من 15 درجة.

المجموع الكلي لمادة الكيمياء 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة الفيزياء 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة الجيولوجيا 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة الأحياء 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة التاريخ 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة الجغرافيا 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة الفلسفة والمنطق 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة علم النفس والاجتماع 60 درجة نسبة النجاج من 30 درجة.

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