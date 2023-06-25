طلاب الثانوية يشكون من الكيمياء.. و«التعليم»: مطابق للمواصفات

اشتكى طلاب الشعبة العلمية فى الثانوية العامة، من صعوبة امتحان الكيمياء، حيث اعتبروا أن به الكثير من الأسئلة غير المباشرة، خاصة فى جزء أسئلة الكيمياء العضوية.

وقال مصدر بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليقًا على شكاوى الطلاب، إن اللجنة الفنية أكدت، خلال مراجعة امتحان الكيمياء، أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية، ويقيس مستويات الطلاب الحقيقية.

وأضاف المصدر أن تقرير اللجنة الفنية أكد إجراء المراجعة الفنية للامتحان ومطابقة الأسئلة مع نموذج الإجابة بشكل دقيق، لافتًا إلى أن معامل قياس الصعوبة عند التصحيح يحدد حقيقة الشكوى وكيفية علاج الأثر السلبى لها إذا وجد.

فى المقابل، رأى طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان مادة الجغرافيا جاء فى مستوى الطالب المتوسط، عدا ما وصفوه بـ«بعض التركات البسيطة».

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية «العلوم والرياضيات» بإجمالى ٤٧٣٨٢٣ طالبًا، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى ٢٥٧٤٤٩ طالبًا، أمام ٢٠٩٧ لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى ١٨٢٤ طالبًا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، STEM، اختبار مقاييس المفاهيم «الكيمياء»، بينما أدى ٢٥٥ طالبًا من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا «الورقة الثانية». ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد ٥ حالات غش إلكترونى «٣ أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات الشرقية والدقهلية والجيزة، و٢ فى امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى الغربية وبنى سويف»، وتم ضبط هؤلاء الطلاب لدى ارتكابهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، وتحرير محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزارى رقم «٣٤» لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم «٢٠٥» لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ونوهت الوزارة باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها، يوم الأحد الموافق ٢ يوليو، الامتحان فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، STEM، مقاييس المفاهيم «الفيزياء»، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة، فترة أولى، وامتحان المنطق، فترة ثانية. من جانبه، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.