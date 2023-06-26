ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء الثانوية العامة 2023 pdf

مازالت محركات البحث مرتفعة عبر جوجل، من طلبة وطالبات، الشعبة العلمية، وأولياء أمورهم، حول البحث عن معرفة نموذج إجابة امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2023، الذي أداه الطلاب أمس، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

إجابة امتحان مادة الكيمياء الثانوية العامة 2023

ويقدم "الدستور" في التقرير التالي إجابة امتحان مادة الكيمياء، كخدمة لقراءه.

من جانبه، علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوي طلبة وطالبات الشعبة العلمية بالثانوية العامة، على صعوبة امتحان مادة الكيمياء، قائلاً " أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به".

وطالب وزير التعليم، بضرورة مراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وطمأن الدكتور رضا حجازي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، بأن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال.

وأكد وزير التعليم، أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما ادى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

وجدير بالذكر، أن الوزارة نوهت على استمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء