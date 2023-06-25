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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة تربوية: امتحان الكيمياء كان يحتاج لوقت أطول للإجابة

امتحان الكيمياء
امتحان الكيمياء

علقت إيمان الدهشان، خبيرة مادة الكيمياء، ومعلمة في منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، على أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، وردود الفعل حول صعوبة الامتحانات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أسئلة وردت من الكتاب الدراسي ولكن تحتاج أن يربط الطالب بين المعلومات في وقت أكبر.

وأضافت أن صياغة الأسئلة كانت تتطلب تركيزا شديدا من الطلاب، مؤكدة أن هناك صعوبة في نموذج الأسئلة، متابعة: "كان في مشكلتين هما الوقت القصير فضلاً عن صعوبة الأسئلة".

وأشارت الخبيرة إلى أن امتحان الكيمياء كان يحتاج لوقت أطول من أجل الإجابة عليه للطالب المتوسط والممتاز، موضحة أن هناك حلول كثيرة مراعاة للطلاب في التصحيح.

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