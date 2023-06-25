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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد صعوبة امتحان الكيمياء.. "التعليم": حقوق الطلاب محفوظة

شادى زلطة
شادى زلطة

تحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، قائلًا إن المواصفات الخاصة للامتحانات بشكل عام ثابتة لا تتغير.

وقال متحدث التعليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تدرج في أسئلة كل امتحان من حيث السهولة والصعوبة والتميز" مؤكدًا أن هذا يهدف لحفظ حق كل طالب خصوصًا الطالب المتميز.

وأضاف أنه بعد ورود شكاوى من امتحان مادة الكيمياء اليوم أصدرنا بيانًا بتوجيهات من الوزير بتوجيه لجنة مكونة من 10 خبراء بمراجعة دقة الصياغة العلمية للأسئلة ونموذج الإجابة.

متحدث “التعليم”: التصحيح الإلكتروني يكشف مدى صعوبة أسئلة الامتحانات

وأوضح أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل صعوبة كل سؤال، مضيفًا: "بمعنى إذا كان هناك سؤال لم يجب عنه كل الطلاب ففي هذه الحالة يتم اتخاذ إجراء يراعي مصلحة الطلاب".

وأكد أن بيان وزير التعليم اليوم هدفه طمأنة الطلاب وأن حقهم في الحصول على درجاتهم محفوظة، وأن أي طالب له حق سيحصل عليه.

وتابع: "يجب أن يكون التقييم واضحًا، هناك فرق بين الطالب المتميز والطالب المتوسط والطالب صاحب المستوى الضعيف" مؤكدًا أن الوزارة تراعي تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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