"التعليم" ترد على شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان الكيمياء

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مهاجمي الوزارة بشأن امتحان الكيمياء لم يطلعوا على الامتحان، مشيرًا إلى أن الوزارة تابعت شكاوى الطلاب من الامتحان، وجار بحثها واتخاذ اللازم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن امتحان الكيمياء مطابق للمواصفات الفنية التي وضعتها وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي، موضحًا أن هناك لجنة لمتابعة الامتحانات دورها بحث كل الأسئلة، وهل هناك سؤال يحتمل أكثر من إجابة أو لا، وهل الامتحان مطابق للمواصفات أم لا.

ولفت إلى أن 30% من امتحان الكيمياء كان لقياس فهم الطلاب أصحاب القدرات المتميزة، منوها أن هناك تصحيحا إلكترونيا للامتحانات، والتصحيح الإلكتروني يحدد مدى صعوبة الامتحان.

وتابع: "لو في سؤال ما كل الطلاب مجاوبوش عليه بيكون في إجراء متعلق إما بتوزيع درجة السؤال أو أي إجراءات أخرى يتم تحديدها"، منوهًا أنه بعد كل امتحان تتم مراجعته من قبل لجنة من الخبراء؛ للوصول لمدى خلو الأسئلة من أي مشكلات.