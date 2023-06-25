شكاوى من امتحان "الكيمياء".. الباز: "احذروا الضغط على وزارة التربية والتعليم"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على استياء طلاب الثانوية العامة من امتحان الكيمياء، وردود الفعل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبة الامتحان.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على الامتحان، وكأنه لزامًا على وزارة التعليم وضع الامتحانات بناءً على رغبات الجماهير، وعلق: "ده امتحان الهدف منه قياس قدرات الطلاب".

وأكد الإعلامي محمد الباز، أن الامتحان يجب أن يُظهر قدرات الطلاب، وتفاوتها، ويفرق بين الذكي والمتوسط والضعيف، ومن غير المقبول أن يأتي الامتحان سهلًا لكل الطلاب.

وتابع: "الدولة عاوزة تعمل فرز لأبنائها، ونصيحتي للطلاب يركزوا في الامتحانات القادمة، ويعرفوا أن الامتحان يقيس قدراتهم، ومش مطلوب كل طلبة الثانوية العامة يحققوا الدرجة النهائية، لأن كل طالب يجيب درجة تتناسب مع قدراته".

وحذر الباز من الضغط على وزارة التعليم لأن الثانوية العامة أمن قومي مصري، وأي عبث بالثانوية يضر بأمننا جميعًا.