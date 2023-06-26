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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القباج": انضمام 800 من طلاب جامعة حلوان لرابطة المتطوعين بعلاج الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بالصندوق و800 طالب  وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان  بحضور الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى و الدكتور حسام رفاعى والدكتور وليد السروجى نائبا رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية  والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم يوم 26 يونيه من كل عام.

وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها ،كما تضمنت الفعاليات العاب رياضية "كرة قدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة" في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" وسلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان الفرق الفائزة كأس البطولة والميداليات.

وخلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات أجرت وزيرة التضامن حوارا مفتوحا مع المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، مؤكده على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية ،لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة.

وجهت القباج رسالة للمتطوعين للطلاب والطالبات المتطوعين الجدد "نحن سعداء بيكم وأمالنا فيكم كبير  لحماية شبابنا من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال الوقاية  الأولية وتنفيذ الأنشطة التوعوية".

الخدمة الاجتماعية الدكتور عمرو عثمان الرئاسية حياة كريمة التضامن الاجتماعي التربية الرياضية الانشطة التوعوية الاكتشاف المبكر للتعاطي

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