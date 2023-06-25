لطلاب الثانوية العامة 2023 تعرف على تنسيق الكليات 2022 علمي وأدبي
بالتزامن مع امتحانات ثانوية عامة 2023 يبحث طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي 2023 عن تنسيق الثانوية العامة 2023 .
ونوضح خلال هذا التقرير لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 تنسيق الثانوية العامة العام الماضي لمعرفة الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لطلبة ثانوية عامة الشعبتين العلمية والأدبية.
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تنسيق الثانوية العامة 2022
تنسيق الكليات 2022 علمي علوم
تنسيق الكليات 2022 علمي علوم.. طب المنصورة 387.0
تنسيق الكليات 2022 علمي علوم.. طب سوهاج 386.0
هندسة بترول وتعدين السويس 386.0
تنسيق الكليات 2022 علمي علوم.. طب دمياط 386.0
تنسيق الكليات 2022 علمي علوم.. طب الزقازيق 385.0
تنسيق الكليات 2022 علمي علوم.. طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0
طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الأقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0
علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0
صيدلة المنصورة 372.0
علاج طبيعي السويس 372.0
علاج طبيعي بني سويف 372.0
صيدلة طنطا 371.0
صيدلة جنوب الوادي 371.0
صيدلة الزقازيق 371.0
صيدلة دمنهور 371.0
صيدلة القاهرة 370.0
صيدلة الإسكندرية 370.0
صيدلة بور سعيد 370.0
صيدلة عين شمس 370.0
صيدلة المنوفية 370.0
صيدلة أسيوط 370.0
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0
صيدلة مدينة السادات 370.0
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة ج الوادي الجديد 369.0
صيدلة بني سويف 369.0
صيدلة حلوان 369.0
صيدلة الفيوم 369.0
تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366.0
تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0
تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة .. هندسة القاهرة 366.0
تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة.. هندسة المنصورة 366.0
تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة .. طب بيطري المنصورة 365.0
تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0
تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة.. حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0
طب بيطري سوهاج 364.0
هندسة الزقازيق 363.0
للاطلاع على باقي تنسيق الكليات 2022 انقر هنا https://tansik.digital.gov.eg
تنسيق الكليات ادبي 2022 أدبي
تنسيق الكليات ادبي 2022 أدبي..اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354.0
تنسيق الكليات ادبي 2022 أدبي.. ألسن كفر الشيخ 351.0
تنسيق الكليات ادبي 2022 أدبي..الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348.0
تنسيق الكليات ادبي 2022 أدبي.. سياسة واقتصاد السويس 345.0
تنسيق الكليات ادبي 2022 أدبي.. سياسة واقتصاد بني سويف 340.0
ألسن عين شمس 338.0
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0
ألسن الفيوم 337.0
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0
ألسن بني سويف 333.0
ألسن المنيا 332.0
ألسن سوهاج 331.0
إعلام القاهرة 330.0
ألسن أسوان 330.0
ألسن الأقصر 329.0
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.0
إعلام المنوفية 327.0
آثار دمياط 326.0
آثار عين شمس 324.0
آثار القاهرة 323.0
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323.0
حقوق سوهاج 323.0
إعلام بني سويف 321.0
آثار و لغات مطروح 320.0
آثار الفيوم 319.0
الإعاقة والتأهيل بني سويف 319.0
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319.0
آثار أسوان 318.0
آثار الأقصر 317.0
آثار سوهاج 316.0
إعلام جنوب الوادي 316.0
آثار جنوب الوادي 315.0
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.0
تربية الإسكندرية 312.0
تربية الزقازيق 312.0
تربية بور سعيد 311.0
تربية عين شمس 310.0
تربية المنصورة 308.0
تربية طنطا 307.0
آداب العريش 303.0
فنون جميلة (فنون) حلوان 303.0
تربية بنها 303.0
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302.0
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301.0
آداب القاهرة 300.0
فنون جميلة (فنون) المنصورة 299.0
تربية دمنهور 298.0
تربية المنوفية بشبين الكوم 298.0
تربية مطروح 296.0
حقوق دمياط 296.0
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296.0
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296.0
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295.0
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293.0
تربية حلوان 293.0
تربية المنيا 292.0
تجارة المنصورة 292.0
تجارة دمياط 292.0
آداب عين شمس 291.0
تجارة القاهرة 291.0
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290.0
آداب الإسكندرية 290.0
للاطلاع على باقي تنسيق الكليات 2023 أدبي انقر هنا https://tansik.digital.gov.eg