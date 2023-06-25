يهتم أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بالبحث عن اخبار امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث ازداد معدل البحث على محرك البحث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وجاء المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

_ من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم شكل امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2022-2023، وأكد رضا حجازي وزير التعليم أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ستكون بنظام أوبن بوك، وأسئلة الامتحان بنظام المقالي بنسبة 15% ، والبابل شيت اختيار من متعدد بنظام 85% وفقا لطبيعة كل مادة.

ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023

وسيتم توزيع ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 على الطلاب في الامتحانات على أن يتم تسليمه في نهاية الامتحانات مع منع كتابة أى تعليقات بداخله لأنه سيتم استخدامه في العام المقبل، وستكون درجات المواد في امتحانات الثانوية العامة هي ذات الدرجات المعمول بها في العام الماضي، مع اختلاف عملية توزيع الدرجات، و يستلم الطالب كراسة الأسئلة وورقة بابل شيت، بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية.

وانتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها من أداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا ، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.