الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

دخل عدد من طلاب الثانوية العامة في نوبة بكاء بعد انتهائهم من أداء امتحان مادة الكيمياء اليوم الأحد.

وقالت الطالبة آية بمدرسة "الشهيد صلاح الدين البشيهي" بمحافظة الفيوم إن امتحان الكيمياء صعب للغاية وكان يحتاج لوقت طويل والأسئلة غير متوقعة "معرفناش نحل حاجة".

وأجمع الطلاب بمدرسة الأنفوشي الثانوية بنين على صعوبة امتحان الكيمياء، والذي يتخطى مستوى الطالب المتوسط، بحسب آرائهم.

وقال الطالب علي ياسر لـ"الدستور" إن الامتحان يتضمن أسئلة كثيرة صعبة خاصة المسائل.

وأضاف أن الامتحان احتوى على بعض الأسئلة المباشرة، لكن هو أصعب من امتحانات السنوات الماضية وخاصة المسائل.

وقال ابراهيم يسري لـ"الدستور": "الكيمياء ماتتحلش، وأكثر الطلاب خرجوا دون الانتهاء من جميع الأسئلة فضلًا عن أنه امتحان يتطلب وقتًا إضافيًا".

وتباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بالقليوبية حول مستوى امتحان الكيمياء، حيث أكد عدد من الطلاب أن امتحان الكيمياء كان صعبًا بالمقارنة بامتحان العام الماضي، كما أكد الطلاب أن امتحان الكيمياء طويل ويتضمن أسئلة صعبة ليست فى مستوى الطالب المتوسط.

ووسط حالة من البكاء الشديد والتوتر، خرج طلبة مدرسة بورسعيد الخاصة بحي الزمالك، بعد تأدية امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء، حيث عبر الطلبة عن حزنهم من مستوى الامتحان، معتبرينه "فوق مستوى الطالب المتوسط".

وأكدت مريم صقر طالبة بالقسم الأدبي بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتى، أن امتحان الجغرافيا جاء طويلًا وصعبًا وغير مباشر ولم يكن كما وعد المسئولون مباشرًا.

وقال حسن فوزي، طالب بمدرسة كشك الثانوية، إن الامتحان كان فوق المستوى المتوسط.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة