الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وتوزيع الدرجات لكل مادة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

بالتزامن مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 امتحان نهاية العام في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين الموافق 12 يونيو، كما أدى طلاب ثانوية عامة امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 13 من نفس الشهر.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 بشعبتيه العلمية والأدبية امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 على مدار 3 ساعات بداية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، على أن يتم انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 13 يونيو للشعب الثلاثة.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

ويبحث الطلبة والطالبات عن توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 وكذلك عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع مواد الصف الثالث الثانوي 2023 

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 

- عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مخصصًا لها 10 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

- إجمالي عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، 55 سؤالًا.

إجمالي مجموع الدرجات 80 درجة والنجاح من 40 درجة

 

"التعليم" تعلق على اختلاف أرقام نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول الثانوية العامة 2023| رابط تحميل النماذج الاسترشادية للطلاب

توزيع درجات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023 

 

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023،  37 سؤالًا.

مجموع الدرجات الإجمالي 50 درجة والنجاح من 25 درجة 

 

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023

 

 - يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين لهما 6 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، 31 سؤالًا.

مجموع الدرجات الإجمالي 40 درجة والنجاح من 20 درجة .

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

 

توزيع درجات المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، 46 سؤالًا.

المجموع الاجمالي 60 درجة والنجاح من 30 درجة .

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

 

تتكون مادة الرياضيات 2 من 6 فروع من 120 درجة يتم توزيعها كالتالي

الرياضة البحتة من 60 درجة مقسمة كالتالي:

مادة الجبر والهندسة

- 30 درجة لمادة الجبر والهندسة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.

 - إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا. 

 

مادة التفاضل والتكامل

- مجموع درجاتها 30 درجة.

- تشتمل على عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

 

مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة مقسمة كالتالي

مادة الاستاتيكا

- 30 درجة لمادة الاستاتيكا.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا 

 

مادة الديناميكا

- مجموع درجاتها 30 درجة.

- تشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا. 

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي 

 

المواد الأدبية وتشمل التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع:

- مجموع درجاتها 60 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

 

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