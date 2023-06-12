"التعليم" تعلق على اختلاف أرقام نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

علق مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار طلاب الثانوية العامة، بشأن اختلاف رقم نموذج كراسة الأسئلة من مادة لأخرى.

قال المصدر لـ الدستور، إنه لا يوجد أي أزمة في اختلاف النموذج من مادة لأخرى، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أزمة في أن يأخذ الطالب في مادة اللغة العربية نموذج ( أ ) وفي مادة اللغة الإنجليزية نموذج ( د ) وهكذا في باقي المواد.

وطالب طلاب الثانوية العامة، بكتابة البيانات الخاصة بهم بدقة وعدم الانشغال بأرقام نماذج الأسئلة.



وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (699419 ) ألف طالب/ وطالبة أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (700399) طالب وطالبة.

كما أدى عدد (1824) طالب/طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية.



بينما أدى عدد (255) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.