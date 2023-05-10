جدول الثانوية العامة 2023| رابط تحميل النماذج الاسترشادية للطلاب

شهر تقريبا تبقى على موعد امتحانات الثانوية العامة لذا يكثر البحث عن جدول الثانوية العامة 2023 من أجل الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

جدول الثانوية العامة 2023

نعرض في التقرير التالي جدول الثانوية العامة 2023 والتي يكون بدايتها من الاثنين 12 يونيو 2023.

- الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية

ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.



- الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف.



- الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

- الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات



- الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات



نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2023



طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة للتدرب على شكل الأسئلة قبل خوض امتحانات نهاية العام.

يمكن الوصول إلى النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي من هنا.

يتم اختيار المادة المراد التدرب عليها ثم تحميلها أو عرضها.

كذلك يوجد إجابات للنماذج الاسترشادية يمكن أن يستعين بها الطلاب.