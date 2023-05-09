كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023 ومواصفاتها

وضعت وزارة التربية والتعليم كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023، لتساعد الطلاب في فهم المعلومة بطريقة صحيحة، وبدأ تطبيقها مع اعتماد نظام الثانوية العامة الجديد والاعتماد على نظام “الأوبن بوك”.

ووفرت وزارة التربية والتعليم رابط كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023 عبر بوابتها الالكترونية وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي..

كراسة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023

وفرت بوابة وزارة التربية والتعليم الالكترونية رابط كراسة مفاهيم الصف الثالث الثانوي في أغلب المواد ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/openbook-books/

ويضم الرابط كراسة مفاهيم لبعض المواد لطلاب الثانوية العامة ومنها التالي: تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى علوم، تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى رياضيات، ملحق مفاهيم اللغة الالمانية، ملحق مفاهيم اللغة الابطالية

ملحق مفاهيم اللغة الاسبانية، مجلد مفاهيم الشعبة الادبية، مجلد مفاهيم شعبة علمي رياضيات، مجلد مفاهيم شعبة علمي علوم، ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الالمانية

ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الإيطالية، ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الاسبانية، مجلد تفاعلي لمفاهيم الشعبة الادبية، مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي رياضيات، مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي علوم .

مواصفات كراسة المفاهيم 3 ثانوي عام

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات كراسة المفاهيم 3 ثانوي عام والتي سيعتمد عليها الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توزيع كتيب المفاهيم على اللجان قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، وليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة، مع التزام الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت)، التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تسليم الكتيب للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا ، مع التأكد الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت)، التأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، وفى حالة التلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة .