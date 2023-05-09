الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

امتحانات
امتحانات

يستمر بحث أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي عن جدول امتحانات اولى ثانوي الترم الثاني 2023، والذي بدأ منذ أيام مضت لنهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023. 

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

في السطور التالية نعرض لكم ما تبقى من امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2023.

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام من غدًا الأربعاء 10 مايو 2023 ويكون الجدول كالتالي 

 الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

 السبت 13 مايو 2023

 امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

الإثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

الأربعاء 17 مايو 2023

 امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

السبت 20 مايو 2023

 امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

لطلاب أولى وثانية ثانوي.. ننشر المراجعة النهائية في مادة "البيولوجي"

جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 الترم الثاني ورابط الاستعلام عن أرقام الجلوس

الإثنين 22 مايو 2023

امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

الأربعاء 24 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الخميس 25 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

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طلاب أولى ثانوي بمدرسة أحمد زويل يشيدون بامتحان اللغة العربية

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طالبات أولى ثانوي عن امتحان اللغة العربية: "بداية مبشرة"

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