يستمر بحث أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي عن جدول امتحانات اولى ثانوي الترم الثاني 2023، والذي بدأ منذ أيام مضت لنهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

في السطور التالية نعرض لكم ما تبقى من امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2023.

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام من غدًا الأربعاء 10 مايو 2023 ويكون الجدول كالتالي

الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

الإثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

السبت 20 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

الإثنين 22 مايو 2023

امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 24 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الخميس 25 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.