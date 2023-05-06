لطلاب أولى وثانية ثانوي.. ننشر المراجعة النهائية في مادة "البيولوجي"

تنطلق غدًا امتحانات الصف الثاني الثانوي بينما بدأت اليوم امتحانات الصف الثاني الثانوي، وإيمانا من “الدستور” بمصلحة طلابها تنشر الدستور مراجعة نهائية فى مادة (الاحياء لغات) (بيولوجى) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث أن هذه المراجعة نهائية ومن الاسئلة المتوقعة فى الامتحان النهائي والمراجعة تحت اشراف المعلم عماد نبيل.

وبحسب ما أعلن عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي فهو كالتالى

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً وامتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً.

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.