الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع الشُعب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 في فبراير الماضي بعد أن اعتمده رضا حجازي وزير التعليم ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية يوم 18 يونيو. 

وتنتهي امتحانات 3 ثانوي لجميع الشعب 13 يوليو لتعلن نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 ، وتنشر الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي 

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي والتي تتوحد في بعض الأيام مع جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 : 

  • الإثنين 12 يونيو:  مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 13 يونيو:  مادة الاقتصاد والاحصاء.
  • الأحد 18 يونيو:  مادة اللغة العربية.
  • الثلاثاء 20 يونيو:  مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة المعتمد رسميا

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة والإسكندرية

  • الأحد 25 يونيو :  مادة الجغرافيا.
  • الأحد 2 يوليو :  مادة التاريخ.
  • الخميس 6 يوليو :  مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو :  مادة علم النفس والاجتماع.
  • الخميس 13 يوليو :  مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات 3 ثانوي علمي 

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي في فبراير الماضي، وجاء جدول 3 ثانوي علمي كالتالي: 

  • الاثنين12 يونيو :  مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 13 يونيو :  مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • الأحد 18 يونيو :  مادة اللغة العربية.
  • الثلاثاء 20 يونيو :  مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأحد 25 يونيو :  مادة الكيمياء.
  • الأحد 2 يوليو 2023:  مادة الفيزياء.
  • الثلاثاء 4 يوليو:  مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الخميس 6 يوليو :  مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو :  الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الثلاثاء 10 يوليو : الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الخميس 13 يوليو:  مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.
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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 علمي وأدبي

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