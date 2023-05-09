جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع الشُعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 في فبراير الماضي بعد أن اعتمده رضا حجازي وزير التعليم ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية يوم 18 يونيو.

وتنتهي امتحانات 3 ثانوي لجميع الشعب 13 يوليو لتعلن نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 ، وتنشر الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي أدبي والتي تتوحد في بعض الأيام مع جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 :

الإثنين 12 يونيو: مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو: مادة الاقتصاد والاحصاء.

الأحد 18 يونيو: مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو : مادة الجغرافيا.

الأحد 2 يوليو : مادة التاريخ.

الخميس 6 يوليو : مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو : مادة علم النفس والاجتماع.

الخميس 13 يوليو : مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات 3 ثانوي علمي

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي في فبراير الماضي، وجاء جدول 3 ثانوي علمي كالتالي: