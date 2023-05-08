جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة المعتمد رسميا

زادت معدلات البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة عبر محرك البحث جوجل العالمي والذي أعلنته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة بالفعل، وذلك منذ انطلاق موسم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022 - 2023 وفقا للمخطط الزمني المعتمد بشكل رسمي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للمدارس الحكومية والخاصة العربي واللغات والذي تراعي فيه الفترة الزمنية بين المواد وهو كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية وامتحان مادة التاريخ يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2023.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023.

امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفيزياء ومادة الجغرافيا يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023.

امتحان مادة الكيمياء ومادة علم النفس والاجتماع يوم الخميس 18 مايو 2023.

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الحد الموافق 21 مايو 2023.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس

وفقا للمخطط الزمني للفصل الدراسي الثاني فإن مواعيد امتحانات طلاب المدارس في كافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 ستكون كما يلي :-

امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي خلال الفترة من 6-25 مايو 2023.

امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم والبكم خلال الفترة من 20-25 مايو 2023.

امتحانات التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 30 ابريل وحتى 17 مايو 2023.

امتحانات صفين الول والثاني الثانوي خلال الفترة من 6-215 مايو 2023.

واختارت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات المدارس التي ستجرى بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب أثناء تواجدهم في اللجان الامتحانية حيث تجرى الامتحانات في إطار متوازي بين الصفوف التعليمية.

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