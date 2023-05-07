الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شادى زلطة يكشف التعليمات المنظمة لآداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج،  قائلًا: "إن الوزارة أصدرت يوم الخميس الماضي بيان به تعليمات محددة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بامتحانات الطلاب في الخارج". 
 

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يوجد عدد من الاجراءات والاختيارات للطلاب من أجل التسهيل عليهم، حتى لا يكونوا تحت ضغط أثناء الامتحان، لافتًا إلى أن الجزء الأول متعلق بإمكانية الدخول على المنصة والامتحان الإلكتروني.
 

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة التعثر في الدخول للامتحان على المنصة في الوقت الخاص للامتحان، فهو عنده الامكانية أن يدخل على رابط آخر يحمل منه الملف الخاص بالامتحان ويقوم بحله، وسيكون مفتوح له لمدة 24 ساعة.
 

وأشار إلى أن اليوم مع بداية الامتحانات، حيث بدأت امتحانات سادسة ابتدائي، وردت فيها عدد من المشاكل المتعلقة بتعثر دخول البعض في عدد من الدول المختلفة للمنصة والامتحان الإلكتروني، لافتاً إلى أنه كان يوجد توجيهات من الدكتور رضا حجازي بالتسهيل على الطلاب على الفور، والتأكيد على الاختيارات المتعددة التي تم اتاحتها للطلاب حتى يؤدوا الامتحانات بشكل لا يوجد به أي ضغط نفسي على الإطلاق. 
 

الأكثر قراءة

الكرملين: بدء التحقيق لتحديد هوية المسئولين عن تفجير سيارة السياسى بريليبين

شادى زلطة يكشف التعليمات المنظمة لآداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى بورصة الدواجن

خبير يوضح أسباب شراء المصريين للسبائك والجنيهات الذهبية

منها عرض "من أجل زيكو" .. أبرز أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»