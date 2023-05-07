شادى زلطة يكشف التعليمات المنظمة لآداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج

أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج، قائلًا: "إن الوزارة أصدرت يوم الخميس الماضي بيان به تعليمات محددة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بامتحانات الطلاب في الخارج".



وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يوجد عدد من الاجراءات والاختيارات للطلاب من أجل التسهيل عليهم، حتى لا يكونوا تحت ضغط أثناء الامتحان، لافتًا إلى أن الجزء الأول متعلق بإمكانية الدخول على المنصة والامتحان الإلكتروني.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة التعثر في الدخول للامتحان على المنصة في الوقت الخاص للامتحان، فهو عنده الامكانية أن يدخل على رابط آخر يحمل منه الملف الخاص بالامتحان ويقوم بحله، وسيكون مفتوح له لمدة 24 ساعة.



وأشار إلى أن اليوم مع بداية الامتحانات، حيث بدأت امتحانات سادسة ابتدائي، وردت فيها عدد من المشاكل المتعلقة بتعثر دخول البعض في عدد من الدول المختلفة للمنصة والامتحان الإلكتروني، لافتاً إلى أنه كان يوجد توجيهات من الدكتور رضا حجازي بالتسهيل على الطلاب على الفور، والتأكيد على الاختيارات المتعددة التي تم اتاحتها للطلاب حتى يؤدوا الامتحانات بشكل لا يوجد به أي ضغط نفسي على الإطلاق.

