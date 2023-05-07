تعليم الغربية في ثان أيام الامتحانات: التزام الجميع بالضوابط الامتحانية ولا وجود لشكاوى

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الصف السادس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والأول الثانوي العام، والثاني والثالث والرابع الفني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرفتي عمليات شرق طنطا وقطور، في ثان أيام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023.

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، بالفترتين الصباحية والمسائية، حيث يؤدي اليوم 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، ويؤدي 78524 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما يؤدي 46096 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة العربية، والتربية العسكرية.

بينما يؤدي 16916 من طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي، و17930 من طلاب الصفين الثاني والرابع الثانوي للتعليم الفني التجاري والفندقي، و3360 طالب من طلاب الصف الثاني الثانوي للتعليم الفني الزراعي، مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم ووفق الجدول المعلن لكل نوعية.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف السادس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العام مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، أما طلاب الثاني الإعدادي المهني، فيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية العسكرية، ويؤدي طلاب الصف الثاني والثالث الصناعي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

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