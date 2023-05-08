الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة والإسكندرية

طلاب
طلاب

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة لطلاب المدارس العامة والمكفوفين والصم والبكم والمهنية والمعتمد رسميا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حيث اتخذت المديرية كافة الإجراءات الاجترازية قبل انطلاق موسم الامتحانات لضمان سلامة الطلاب في الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة

تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة خلال الفترة من يوم 17 - 23 مايو 2023 في كافة المدارس العامة والمكفوفين والصم والبكم والمهنية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث جاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة كما يلي :-

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الأربعاء 17 مايو 2023 لمدة ساعتان ونصف.
  • امتحان مادة الدرسات الاجتماعية يوم الخميس 18 مايو 2023 لمدة ساعتان ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم السبت 20 مايو 2023 لمدة ساعتان ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.
  • امتحان مادة اللغة الإنجيلزية يوم الأحد 21 مايو 2023 لمدة ساعتان.
  • امتحان مادة الهندسة يوم الاثنين 22 مايو 2023 لمدة ساعتان ومادة التربية الفنية لمدة ساعتان.
  • امتحان مادة العلوم يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 لمدة ساعتان.
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023

تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوم 20 - 25 مايو 2023 في كافة المدارس العامة والمكفوفين والصم والبكم والمهنية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث جاء الجدول المنظم لسير الامتحانات كما يلي :-

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية يوم السبت 20 مايو 2023.
  • امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 21 مايو 2023.
  • امتحان مادة العلوم يوم الاثنين 22 مايو 2023.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 23 مايو 2023.
  • امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي يوم الأربعاء 24 مايو 2023.
  • امتحان مادة الدرسات الاجتماعية والتربية الرياضية يوم الخميس 25 مايو 2023.

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