الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق في واقعة تبديل الامتحانات لصفوف النقل بالقليوبية

سماح ابراهيم وكيل
سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

شهدت المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة غريبة وجديدة من نوعها خلال أداء امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية، حيث تبين أن مسؤولي التعليم طبعوا امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتم توزيعها على الطلاب.

من جانبه، أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.

فيما تداول عددا من أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم شكاوي من إدارة شبين القناطر التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بشأن توزيع امتحان المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي الذي أداه الطلاب اليوم الأحد على الصف الخامس الابتدائي والعكس بتوزيع امتحان الصف الخامس على الرابع، ما تسبب في عدم قدرة أداء الطلاب للإمتحان

وناشد متداولوا الشكوى المسؤلين بتعليم القليوبية بمحاسبة المتسببين عن الأمر وايضا المتسترين عليه والذين لم يبلغوا غرفة العمليات بالادارة والمديرية لاتخاذ اللازم وتركوا الطلاب في حيرة من أمرهم.

من جانبها أمرت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بتشكيل لجنة من موجيهين العموم بالمديرية للفحص واتخاذ قرار في صالح الطلاب إذا ثبت صحة ما ورد.

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، اليوم، بمحافظة القليوبية امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

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