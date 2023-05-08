الإثنين 08 مايو 2023
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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 علمي وأدبي

جريدة الدستور

حدد الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الأزهري الترم الثاني ، بعد أن حدد الخارطة الزمنية لامتحانات طلاب الأزهر في كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة حول الجمهورية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 . 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 علمي 

  • يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه ثم مادة الكيمياء وزمن كل منهما ساعتين.
  • يوم الإثنين 8 مايو مادة النحو ثم مادة التوحيد.
  • يوم الثلاثاء 9 مايو  مادتي التفسير وعلومه ومادة الأحياء.
  • يوم الأربعاء 10 مايو يمتحن الطلاب مادتي الحديث وعلومه والجبر وحساب المثلثات.
  • يوم الخميس 11 مايو مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.
  • يوم السبت 13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة الفيزياء، على أن يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والحديث.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي 2023

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني

امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 أدبي

يبدأ جدول امتحانات أولى أزهر متأخر يوم عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري علمي ولكن يتم الانتهاء من الامتحانات في نفس التوقيت ، وجاء جدول  امتحانات أولى أزهر أدبي : 

  • يوم الإثنين 8 مايو يمتحن الطلاب مادة النحو ثم مادة التوحيد.
  • يوم الثلاثاء 9 مايو مادتي التفسير وعلومه وعلم النفس.
  • يوم الأربعاء 10 مايو يمتحن الطلاب مادتي الحديث وعلومه والجغرافيا.
  • يوم الخميس فيمتحن الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.
  • يوم السبت 13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة اللغة الأجنبية الثانية، على أن يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والحديث، بينما يمتحن المكفوفون شفيها في جميع المواد المقررة عليهم.

و يمتحن طلاب الصف الاول الثانوي مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة

الصف الأول الثانوي امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري جدول امتحانات الترم الثاني امتحانات أولى أزهر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصف الاول الثانوي الازهري

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