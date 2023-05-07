الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي 2023

طلاب
طلاب

اهتمام كبير من الطلاب والأهالي للصف الثاني الثانوي خلال هذه الأيام بالتزامن مع انطلاق امتحاناتهم الترم الثاني 2023، فازداد البحث من قبل الكثير عبر محرك "جوجل" الشهير عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي 2023.

 جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي 2023

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي 2023:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي بمحافظة القاهرة:

الأحد 7 مايو: مادة اللغة العربية، والزمن 3 ساعات.

الثلاثاء 9 مايو: مادة تطبيقات للقسم علمي رياضة، والزمن 2.5 ساعة لقسم، ومادة الجغرافيا ساعتان لقسم أدبي.

الخميس 11 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولى، والزمن 3 ساعات.

الأحد 14 مايو: مادة الفيزياء، والزمن ساعتان لقسم علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق، والزمن ساعتان لقسم أدبي. 

الثلاثاء 16 مايو: مادة الللغة الأجنبية الثانية، والزمن ساعة ونصف.

الخميس 18 مايو: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والزمن 3 ساعات.

الأحد 21 مايو: مادة الكيمياء، والزمن ساعتان لقسم علمى، ومادة علم النفس والاجتماع، والزمن ساعتان.

الثلاثاء 23 مايو: مادة الأحياء، والزمن ساعتان لقسم علمي علوم، ومادة التاريخ، الزمن ساعتان لقسم أدبي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي بمحافظة الجيزة

 

يوم الأحد 7 مايو: امتحان مادة اللغة العربية.

 

يوم الثلاثاء 9 مايو: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لقسم علمي، ومادة التاريخ لقسم أدبي.

 

يوم الخميس 11 مايو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

 

يوم الأحد 14 مايو: امتحان مادة الأحياء لقسم علمي، ومادة الفلسفة والمنطق لقسم أدبي.

 

يوم الثلاثاء 16 مايو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، مادة والفيزياء لقسم علمي، ومادة الجغرافيا لقسم أدبي.

يوم الخميس 18 مايو: امتحان مادة الكيمياء لقسم علمي، ومادة علم النفس والاجتماع لقسم أدبي.

يوم الأحد 21 مايو: امتحان جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

 

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