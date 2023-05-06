الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني

امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى حيث يبدأ الطلاب غدًا امتحانات الترم الثاني الخاصة بهم، وقد بدأ طلاب الصف الأول الثانوى فى امتحاناتهم اليوم السبت بمادة اللغة العربية. 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 

وقد شدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يتم إعلان الجداول فى مكان ظاهر وإعلان الجداول فى جميع المدارس حتى تكون واضحة للطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية، وبحسب ما أعلن عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي فهو كالتالى:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني

 - يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً وامتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً. 

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين. 

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.   

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