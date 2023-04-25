بالاسم فقط.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ونستعرض في السطور التالية خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 والحصول على البريد الإلكتروني الموحد 2023.



خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023



للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 فور الإعلان عنها يجب اتباع الخطوات التالية:

- أولا" الطالب أو ولي الأمر الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة https://moe-register.emis.gov.eg/

- ثانيا: إدخال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد لطالب الصف الثالث الثانوي https://office365.emis.gov.eg

- ثالثا: بعد تسجيل الدخول يجب الضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.

- رابعا: بعد الضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس يظهر أمامك رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات.

خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد 2023

يمكن الحصول على البريد الإلكترونى الموحد لطالب الصف الثالث الثانوي، من خلال الدخول الخطوات التالية:

- دخول بوابة إنشاء الحساب الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg

- اختار أيقونة حساب الطالب.

- إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

أرقام الجلوس الورقية

توزع جميع المدارس على"الطلاب والطالبات" أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بعد توافرها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين الذي يوافق 12 /6/ 2023: اختبار مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء الذي يوافق 13 /6/ 2023: اختبار مادة الاقتصاد والاحصاء.

الأحد الذي يوافق 18 /6/ 2023: اختبار مادة اللغة العربية.

الثلاثاء الذي يوافق 20 /6/ 2023: اختبار مادة اللغة الاجنبية الثانية.

20 /6/ 2023: اختبار مادة اللغة الاجنبية الثانية. الأحد الذي يوافق 25 /6/ 2023: اختبار مادة الكيمياء- الجغرافيا.

الكيمياء- الجغرافيا. يوافق هذااليوم اجازة عيد الاضحى وتكون من 27 /6/ 2023 حتى 1 /7/ 2023

الاحد الذي يوافق 2 /7/ 2023: اختبار مادة الفيزياء- التاريخ.

الفيزياء- التاريخ. الثلاثاء الذي يوافق 4 /7/ 2023: اختبار مادة الاستاتيكا.

الخميس الذي يوافق 6 /7/ 2023: اختبار مادة اللغة الاجنبية الاولى.

الأحد الذي يوافق 9 /7/ 2023: اختبار مادة الجيولوجيا- التفاضل- علم النفس.

الثلاثاء الذي يوافق 11 /7/ 2023: اختبار مادة الديناميكا.

الخميس الذي يوافق 13 /7/ 2023: اختبار مادة الاحياء- الجبر- الفلسفة.

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