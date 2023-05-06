بدأت اليوم السبت امتحانات الصف الأول الثانوى على أن تبدأ غدًا امتحانات الصف الثاني الثانوي، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2023 الترم الثاني، وقد أعلنت الوزارة عنه عقب اعتماده.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني

وطلبت وزارة التربية والتعليم من المديريات الإعلان عن الجداول فى مكان واضح فى المدارس وهو كالتالى:

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهراً لمدة 3 ساعات.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الإثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.