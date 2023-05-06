السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات تالته ثانوي 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

العد التنازلي على بدء جدول امتحانات تالته ثانوي 2023 سؤال يبحث عنه العديد من الأباء والأمهات وطلاب الشهادة الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والقليوبية

وزير التعليم: لا يمكن تغيير أو تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 بمحافظات مصر لمعرفة عدد الأيام المتبقية على بدء جدول امتحانات تالته ثانوي 2023.

العد التنازلي على بدء جدول امتحانات تالته ثانوي 2023

أيام بسيطة تفصلنا عن بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، ووفقا لخريطة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 يتبقى 37 يوما على بدء امتحانات ثانوية عامة هذا العام، حيث يبدأ جدول نهاية العام يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وفي السطور التالية إليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

  • يوم الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.
  • يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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