وزير التعليم: لا يمكن تغيير أو تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من ينادي بتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة مطلب لا يمكن تحقيقه.

وأشار وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي للثانوية العامة، أن جدول امتحانات الثانوية العامة ترتب عليه أشياء كثيرة وأمور فنية كثيرة منها صندقة الامتحانات وعملية تسفير الأسئلة، لذا لا يمكن تعديله أو تغييره إطلاقًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بالرد على كافة الاستفسارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المعقود الآن، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات الوزارة، أنه سيكون هناك فيديو توضيحي لحل الأسئلة للطلاب قبل الامتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.