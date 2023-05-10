موقع وزارة التربية والتعليم.. نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ازداد البحث على محركات جوجل بهذه الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع اقتراب الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023.

ويرغب الطلاب في الحصول على النماذج الاسترشادية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات ونظام الاسئلة الجديدة، وكذلك الحصول على امتحانات السنوات السابقة ونماذج امتحانات الثانوية العامة .

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

ويستطيع الطلبة والطالبات، الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية علوم ورياضة والأدبية بكافة اللغات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الرابط التالي: (من هنا).

كما يوفر موقع وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية كما يلي:

اللغة العربية

استاتيكا

استاتيكا باللغة الإنجليزية

استاتيكا باللغة الفرنسية

جبر وهندسة فراغية

جبر وهندسة فراغية باللغة الإنجليزية

جبر وهندسة فراغية باللغة الفرنسية

ديناميكا

ديناميكا باللغة الإنجليزية

ديناميكا باللغة الفرنسية

.اللغة الألمانية- لغة أولى

اللغة الإنجليزية- لغة أولى

تفاضل وتكامل

تفاضل وتكامل باللغة الإنجليزية

تفاضل وتكامل باللغة الفرنسية

اللغة الألمانية - لغة ثانية

اللغة الإنجليزية - لغة ثانية

اللغة الإيطالية - لغة ثانية

اللغة الصينية - لغة ثانية

اللغة الفرنسية - لغة ثانية

التاريخ

الجغرافيا

.الفلسفة والمنطق

..علم النفس والاجتماع

..الأحياء

الأحياء باللغة الإنجليزية

الأحياء باللغة الفرنسية

الفيزياء

الفيزياء باللغة الإنجليزية

الفيزياء باللغة الفرنسية

جيولوجيا

جيولوجيا باللغة الإنجليزية

جيولوجيا باللغة الفرنسية

الكيمياء

الكيمياء باللغة الإنجليزية

الكيمياء باللغة الفرنسية

جدير بالذكر، تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، للمواد خارج المجموع، على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 16 يونيو.