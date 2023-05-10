الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ازداد البحث على محركات جوجل بهذه الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع اقتراب الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023.

ويرغب الطلاب في الحصول على النماذج الاسترشادية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات ونظام الاسئلة الجديدة، وكذلك الحصول على امتحانات السنوات السابقة ونماذج امتحانات الثانوية العامة .

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

ويستطيع الطلبة والطالبات، الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية علوم ورياضة والأدبية بكافة اللغات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الرابط التالي: (من هنا).

كما يوفر موقع وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية كما يلي:

اللغة العربية

استاتيكا

استاتيكا باللغة الإنجليزية

استاتيكا باللغة الفرنسية

جبر وهندسة فراغية

جبر وهندسة فراغية باللغة الإنجليزية

جبر وهندسة فراغية باللغة الفرنسية

ديناميكا

ديناميكا باللغة الإنجليزية

ديناميكا باللغة الفرنسية

.اللغة الألمانية- لغة أولى

اللغة  الإنجليزية- لغة أولى

تفاضل وتكامل

تفاضل وتكامل باللغة الإنجليزية

تفاضل وتكامل باللغة الفرنسية

اللغة الألمانية - لغة ثانية

اللغة الإنجليزية - لغة ثانية

اللغة الإيطالية - لغة ثانية

اللغة الصينية - لغة ثانية

اللغة الفرنسية - لغة ثانية

التاريخ

الجغرافيا

.الفلسفة والمنطق

..علم النفس والاجتماع

..الأحياء

الأحياء باللغة الإنجليزية

الأحياء باللغة الفرنسية

الفيزياء

الفيزياء باللغة الإنجليزية

الفيزياء باللغة الفرنسية

جيولوجيا

جيولوجيا باللغة الإنجليزية

جيولوجيا باللغة الفرنسية

الكيمياء

الكيمياء باللغة الإنجليزية

الكيمياء باللغة الفرنسية

 

كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023 ومواصفاتها

جدير بالذكر، تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، للمواد خارج المجموع، على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 16 يونيو.

نماذج النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانو النماذج الاسترشادية الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

خبير: مصر تشهد طفرة فى صناعة السيارات بالتعاون مع الشركات الأجنبية

خبير اقتصادى: افتتاح المصنع الجديد فى المحلة نقطة تحول بصناعة النسيج والغزل بمصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 للمستهلكين

إندونيسيا تسعى إلى إنفاق مبالغ كبيرة على الغواصات الفرنسية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

مسعف وسائق بمرفق إسعاف الفيوم يسلمان 400 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى