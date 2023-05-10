الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

للطلاب والأهالي.. نصائح تساعد في تخفيف توتر الثانوية العامة

طلاب
طلاب

قدم عماد طلعت، استشاري التنمية وتطوير الموارد البشرية، مجموعة نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة وأهاليهم؛ من أجل تخفيف القلق والتوتر قبل الامتحانات.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة “تن” إن الأهالي وخصوصًا الأمهات قد ينقلون الخوف والقلق إلى الطلاب بسبب الثانوية العامة، مؤكدًا أن ذلك أمر سلبي جدًا على الطلاب.

وناشد استشاري التنمية وتطوير الموارد البشرية أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلًا:"لا تنقلوا التوتر لأولادكم لأن هذا يؤثر عليهم سلبًا وعدم القدرة على استيعاب المعلومات بشكل كافِ".

وأضاف أن هناك بعض الطلاب لا يستطيعون الإجابة في الامتحانات بالرغم من المذاكرة جيدًا، موضحًا أن هذا يرجع إلى التوتر.

 وتابع:"هذا يظهر جدًا في الأسئلة الاختيارية في الامتحانات"، مضيفًا:"ممكن أوصل القلق إلى الطالب لكن بالشكل الإيجابي، أقوله إن الامتحان مهم جدًا في حياته، وتذكير الطالب دائمًا بنقاط قوته وأنه قادر على تخطي الامتحانات بسلاسة".

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