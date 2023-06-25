كيف يستقبل طلاب الثانوية العامة إجازة عيد الأضحى؟ (فيديو)

انتهى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، من أداء امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي ومادة الكيمياء للقسم العلمي بشعبتيه الرياضة، والعلوم، وهي آخر الامتحانات قبل انطلاق إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي من المقرر أن تنتهي يوم يوم الأحد المقبل الموافق 2 يوليو، لأداء الامتحانات المتبقية.

"الدستور" استطلعت تعليقات طلاب الثانوية العامة حول طريقة استغلالهم لفترة إجازة عيد الأضحى..

حسين كمال، طالب بالشعبة الأدبية بمدرسة الأورمان بالعجوزة، قال إنه قرر استغلال فترة إجازة العيد في مذاكرة مادة التاريخ، استعدادًا للامتحان، مشيراً إلى أن العيد هذا العام بالنسبة له هو يوم واحد وهو أول أيام العيد، لكنه من اليوم الثاني سيستانف المذاكرة.

وأضاف أن والده وعده بشراء دراجة نارية له إذا نجح بمجموع، كبير لتكون هي مكافأة النجاح نظراً لأنه يعشق الدراجات النارية، فسيبذل قصارى جهده لكي يحقق أفضل نتيجة ويحظى بالمكافأة من والده.

من جانبه، قال عمر سعيد، طالب بالشعبة والمدرسة ذاتها أنه سيستغل تلك الفترة في مذاكرة مادة التاريخ، والذي وصفها بالمادة الثقيلة، وتحتاج إلى مجهود كبير، ولايوجد وقت للترفية أو قضاء عطلة العيد، فالعيد بالنسبة لي هو يوم انتهاء الامتحانات على خير.

وأشار كريم محرز، طالب بالشعبة العلمية بمدرسة الأورمان بالعجوزة، إلى أنه سيحاول تحقيق التوازن بين الراحة والمذاكرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال الاستمتاع بالاجازة، وفي الوقت ذاته المراجعة على المادة القادمة وهي مادة الفيزياء.

وقال بدر محمد، طالب بالشعبة العلمية بمدرسة الأورمان بالعجوزة فمتعطش للنوم، ويقرر أن يستغل معظم فترة العطلة في النوم لأنه عانى خلال الفترة الماضية في مذاكرة المواد ويحتاج لقسط من الراحة قبل استئناف الامتحانات.

وكان للطالب محمد السيد الطالب بالشعبة العلمية بمدرسة الأورمان رأي آخر فهو سيستغل فترة العطلة في العمل لأنه عائلا لأسرته بعد وفاة والده من أجل توفير النفقات لأخوته ووالدته لشراء كسوة العيد ومستلزماتهم.