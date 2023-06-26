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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 للشعب الثلاثة

طلاب
طلاب

توزيع درجات الثانوية العامة 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بهذه الكلمات البحثية من طلبة وطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، بعد ان ارتفعت شكاوي طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان  مادة الكيمياء. 

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظامي الاختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، والمقالي بنسبة لا تتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

وينشر الدستور في التقرير التالي، توزيع درجات الثانوية العامة 2023.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 مادة اللغة العربية، مجموع درجات 80 درجة

 ويأتي توزيع الدرجات وفقًا للآتي:

- 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

- عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والألمانية والفرنسية» في امتحانات الثانوية العامة 2023

مجموع الدرجات هو 50 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي:

- 3 أسئلة مقالية مخصص لها 8 درجات.

- 34 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 42 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

 اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية»، مجموع درجات هو 40 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي:

- سؤالين مقالي مخصص لهما 6 درجات.

- 29 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لهم 34 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

يخصص للمواد العلمية وهي «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا» 60 درجة ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي:

- سؤالين مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما.

- يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي

يخصص للمواد الأدبية وهي «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع» 60 درجة، ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي:

- سؤالين مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما.

- يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

تنقسم مواد شعبة علمي رياضة إلى الرياضة البحته وتشمل «مادة الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل» بمجموع 60 درجة، والرياضة التطبيقية وتشمل «مادتي الاستاتيكا والديناميكا» بمجموع 60 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي:

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة

يخصص لمادة الجبر والهندسة 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي:

- سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل

يخصص لمادة التفاضل والتكامل 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي:

- سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا

يخصص لمادة الاستاتيكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي:

- سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة الديناميكا

يخصص لمادة الديناميكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي:

- سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

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