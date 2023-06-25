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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة: "ربنا يعوض تعبهم خير"

البنت ووالدتها
البنت ووالدتها

انتظر عدد كبير من أولياء الأمور أمام المدارس بعد دخول أبنائهم إلى لجان امتحانات الثانوية العامة لأداء امتحان الجغرافيا والكيمياء.

واصطف أولياء الأمور بجانب بعضهم البعض على الرصيف المقابل للمدرسة التي يؤدي فيها طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة وهم يقرءون القرآن الكريم، والبعض الآخر منهم ممسك بالسبحة، والقلق يسيطر عليهم، ويدعون لأبنائهم أن يسهل الله عليهم الامتحانات.

وقالت دينا حسن، والدة إحدى الطالبات في حديثها لـ"الدستور": "إن شاء الله يخرجوا منصورين وربنا ميكسرش بخاطر حد فينا عليهم، وينجحوا ويوصلوا لأعلى المراتب، ويعوض تعبهم على خير، والله صرفت على بنتي دم قلبي علشان توصل للي إحنا فيه دلوقتي، ومكنتش بتنام طول الوقت والكتاب في إيدها حتى وهي في الحمام".

وتحدثت أم سيد عن نجلتها قائلة: "ربنا يجبر بخاطرها منامتش من امبارح علشان تذاكر وأنا بسبح ليها عشان ربنا يكرمها ويسهلها عليها هي وكل اللي زيها يارب، وبدعي دائما يارب ما تكسرني فيها".

وأضافت سماح محمد: “والله ما حاسين بعيد خالص، كل البيت متوتر وخائف وقلقان وكلنا محدش لا بيحتفل ولا نزل جاب هدوم عشان سمية بنتي وخاصة أن بعد العيد هتمتحن على طول فطول الوقت محتاجة تركيز، وهيبقي فيه مراجعات ودروس، وهي فداها كل الفلوس المهم إنها تبقي كويسة”.

وكانت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، انطلقت الإثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

58 طالب 2022-2023 التكنولوجيا الثانوية العام الثانوية العامة الجغرافيا الجمهوري

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