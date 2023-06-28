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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

طلاب
طلاب

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 محور اهتمام طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وأولياء أمورهم حاليا وذلك عقب بداية إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة وفقا للجدول الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتم الإعلان عنه لتيسير الامتحانات في اللجان بكافة محافظات الجمهورية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 لطلاب الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) عربي ولغات وفقا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتيسير الامتحانات خلال الفترة من الاثنين الموافق 12 يونيو والذي يستمر لمدة شهر.

وامتحن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية (علوم، رياضة) والأدبية المواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى (مادة التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء) في يومي الاثنين والثلاثاء 12 - 13 يونيو 2023 وهي مواد فيها نجاح ورسوب.

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موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2022-2023

تنتهي إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد رسميا للامتحانات وذلك بخلاف إجازة موظفي الدولة والتي أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حيث يحصل موظفي القطاع الخاص والعام على اجازة مدفوعة الأجر حتى يوم الأحد 2 يونيو حيث يتم استئناف العمل في كافة المصالح الحكومية يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2023.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات بأداء امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية ومادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وفقا للجدول الرسمي المعتمد حيث يتم تصحيح كافة المواد التي تم أدائها بالتزامن مع الامتحانات لتوفير الوقت في اعلان نتائج الثانوية العامة في مواعيدها المحددة.

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جدول مواد الثانوية العامة المتبقية 2022-2023

  • امتحان مادة الفيزياء والتاريخ يوم الأحد 2 يونيو 2023.
  • امتحان مادة الاستاتيكا يوم الثلاثاء 4 يونيو 2023.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 6 يونيو 2023.
  • امتحان مادة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس يوم الأحد 9 يونيو 2023.
  • امتحان مادة الديناميكا يوم الثلاثاء 11 يونيو 2023.
  • امتحان مادة الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق يوم الخميس 13 يونيو 2023.

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