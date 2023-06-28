ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب الثانوية العامة يهربون من ضغط الامتحانات لكورنيش المنيا: فرحة العيد ناقصة

كورنيش المنيا يكتظ
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

شهد كورنيش النيل بالمنيا إقبالا كبيرا من الأهالي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عقب انتهاء صلاة العيد بأعداد كبيرة لحجز أماكنهم على الكورنيش الذي يعد المتنفس المجاني الوحيد، والذي يطلق عليه مصيف الفقراء والغلابة بالمحافظة.

وسيطر الأطفال والشباب على المساحات الخضراء، حيث تواجدت الألعاب الخاصة بالأطفال مثل الملاهي والسيارات الكهربائية والمراجيح، كما تواجد أصحاب الأحصنة على الكورنيش، وحرص عدد كبير من الشباب على امتطاء الأحصنة والتصوير وركوب الدراجات وعمل مسابقات بينهم.

وأكد عدد كبير من أباء وأمهات طلاب الثانوية العامة حرصهم على اصطحاب أبنائهم وبناتهم للكورنيش بهدف تخفيف الضغط عليهم وتحسين مزاجهم بسبب الامتحانات، مؤكدين أن الأمتحانات جعلتهم لا يشعرون بفرحة العيد كاملة.

من ناحية آخرى، حرصت بعض الأسر على العودة لمنازلهم عقب الصلاة مباشرة لذبح الأضاحي وتجهيزها وتوزيعها على الفقراء والجيران والأقارب كعادة سنوية لهم. 

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي
المنيا كورنيش النيل مصيف الغلابة توافد المواطنين للأحتفال بعيد الأضحي علي الكورنيش ألعاب الأطفال وإمتطاء الأحصنة

الأكثر قراءة

نظر تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي 6 يوليو

في ختام موسم الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

صفاء أبوالسعود: السيدة انتصار السيسى بسيطة ومتواضعة وقريبة للقلب

محافظ الإسكندرية في جولة تفقدية على الكورنيش لتهنئة الأهالى بعيد الأضحى

ملاه وقعدة على الكورنيش.. "فسحة على قد الأيد" فى عيد الأضحى بالإسكندرية

"الشيخ مينا" يبدع في الإنشاد الديني: "قالولي هتروح فين في شيوخنا" (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟