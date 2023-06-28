طلاب الثانوية العامة يهربون من ضغط الامتحانات لكورنيش المنيا: فرحة العيد ناقصة

شهد كورنيش النيل بالمنيا إقبالا كبيرا من الأهالي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عقب انتهاء صلاة العيد بأعداد كبيرة لحجز أماكنهم على الكورنيش الذي يعد المتنفس المجاني الوحيد، والذي يطلق عليه مصيف الفقراء والغلابة بالمحافظة.

وسيطر الأطفال والشباب على المساحات الخضراء، حيث تواجدت الألعاب الخاصة بالأطفال مثل الملاهي والسيارات الكهربائية والمراجيح، كما تواجد أصحاب الأحصنة على الكورنيش، وحرص عدد كبير من الشباب على امتطاء الأحصنة والتصوير وركوب الدراجات وعمل مسابقات بينهم.

وأكد عدد كبير من أباء وأمهات طلاب الثانوية العامة حرصهم على اصطحاب أبنائهم وبناتهم للكورنيش بهدف تخفيف الضغط عليهم وتحسين مزاجهم بسبب الامتحانات، مؤكدين أن الأمتحانات جعلتهم لا يشعرون بفرحة العيد كاملة.

من ناحية آخرى، حرصت بعض الأسر على العودة لمنازلهم عقب الصلاة مباشرة لذبح الأضاحي وتجهيزها وتوزيعها على الفقراء والجيران والأقارب كعادة سنوية لهم.

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي

كورنيش المنيا يكتظ بالمواطنين للأحتفال بعيد الأضحي