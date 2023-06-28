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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابطة معلمي الفيزياء تقدم نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض امتحان الفيزياء يوم الأحد المقبل الموافق 2 يوليو، ويقوم الطلاب باستغلال إجازة العيد من أجل التركيز في المادة لأنها من أكثر المواد صعوبة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، وقدمت رابطة معلمي مادة الفيزياء عدة نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة وهي كالتالي:
- فهم وإدراك الكميات الفيزيائية وتصورها.
- معرفة الكميات الفيزيائية ومحاولة رسمها، حيث يمكن تصور التيار كمجموعة من السيارات المتحركة والمقاومة كمطبات تعوق الحركة كلما زادت.
- فهم الكميات وتصورها يسهل استنباط العلاقات بينها.
- معرفة وحدات الكميات الفيزيائية.
- فهم الوحدات والبادئات القياسية لتحديد الكميات التي تتعامل معها وحسابها أيضًا، والقصد بحسابها هو عند حل مسألة لإيجاد نصف قطر الأرض وكان الناتج 100 كيلومتر فإنك بالطبع مخطئ، وذلك لأنك تحتاج إلى قدرة تقديرية فيزيائية.

- فهم لغة الفيزياء (الرموز) على أن يتم أستخدام الرموز R للمقاومة و V للجهد و أحيانا للسرعة و يمكن للمدرس التحدث بلغة الرموز فعليك معرفتها كي تفهم ما يقوله و أيضا كخطوة أوليه لحل المسائل (إستخراج المعطيات)

- فهم أنواع العلاقات بين الكميات الفيزيائية و من ثم التمثيل الرياضي للعلاقات: القانون الفيزيائي.

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