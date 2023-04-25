موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وجدول الثلاث شعب

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي جدول امتحانات الثانوية العامة في فبراير الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 والجدول.

موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو المقبل بالمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، على أن تنتهي امتحانات الصف الثالث الثانوي13 يوليو، وهي نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وتتوقف امتحانات الثانوية العامة مع اجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

تعاود الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى .

الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أنهوا تسجيل استمارة التقدم للامتحانات يوم 28 فبراير الماضي ، واشترطت وزار ة التربية والتعليم حينها.

التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى.

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