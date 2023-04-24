تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 في يونيو المقبل بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 للأقسام الأدبي وعلمي علوم وعلمي رياضيات، وازداد بحث الطلاب عن عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023.

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الصف الثالث الثانوي

يبلغ عدد الأيام المتبقية على امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أقل من شهرين حيث تبدأ الامتحانات يوم 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء وذلك يوم 12 يونيو 2023، أما المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة ستكون من يوم الأحد 18 يونيو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية

الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023، مادة الجغرافيا.

الأحد 2 يوليو 2023، مادة التاريخ.

الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023، مادة علم النفس والاجتماع.

الخميس 13 يوليو 2023، مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات 3 ثانوي عام 2023 للشعبة العلمية

الأحد 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.

الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.

الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

كما اعتمد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين، وجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.