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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات
امتحانات

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 في يونيو المقبل بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 للأقسام الأدبي وعلمي علوم وعلمي رياضيات، وازداد بحث الطلاب عن عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023.

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الصف الثالث الثانوي

يبلغ عدد الأيام المتبقية على امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أقل من شهرين حيث تبدأ  الامتحانات يوم 12 يونيو 2023  بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء وذلك يوم 12 يونيو 2023، أما المواد الأساسية  لطلاب الثانوية العامة ستكون من يوم الأحد 18 يونيو 2023.

جدول امتحانات تالتة ثانوي 2023 علمي وأدبي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة والبحيرة

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية

  • الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأحد 25 يونيو 2023، مادة الجغرافيا.
  • الأحد 2 يوليو 2023، مادة التاريخ.
  • الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو 2023، مادة علم النفس والاجتماع.
  • الخميس 13 يوليو 2023، مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات 3 ثانوي عام 2023 للشعبة العلمية

  • الأحد 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.
  • الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

كما اعتمد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين، وجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

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موعد امتحانات الترم الثاني أولى ثانوي 2023

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