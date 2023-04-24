الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الثاني أولى ثانوي 2023

امتحانات
امتحانات

زاد البحث عن موعد امتحانات الترم الثاني أولى ثانوي 2023 منذ انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 وفقا للخريطة الزمنية للعام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في شهر أكتوبر الماضي والتي تبدأ شهر مايو المقبل.

موعد امتحانات الترم الثاني أولى ثانوي 2023

أصدرت كافة مديريات التربية التعليم والتعليم الفني جدول امتحانات طلاب 1 ثانوي عام والتي تنظم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 وتستمر لمدة أسبوع حتى يوم السبت الموافق 15 مايو المقبل.

وتبدأ امتحانات طلاب الصم والبكم لطلاب 1 ثانوي يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ولمدة أسبوع، حيث تنتهي يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 فيما تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي للطلاب المكفوفين يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي يوم الأحد الموافق 14 مايو المقبل حيث يستمر لمدة 9 أيام فقط.

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موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية في مواعيدها التي أعلنتها عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسبقا حيث تبدأ في يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 لكافة الشعب التعليمية (الزراعي، التجاري، الصناعي،…) ونظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات في كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات العملية والمعملية والتدريبات المهنية لطلاب الدبلومات للامتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول ستبدأ يوم 20 مايو في المدارس في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم إضافة الدرجات للطلاب قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي من خلال اللجان الكنترولية.

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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 وضوابط الامتحانات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 

موعد امتحانات الترم الثاني أولى ثانوي 2023 ومواعيد امتحانات الثانوية محور اهتمام الجميع، حيث تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي تم الإعلان عنه مؤخرا لتنظيم امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية لمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي حيث تم مراعاة الفارق الزمني بين المواد الدراسية.

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