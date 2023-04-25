أعلنت الإدارة المركزي بالأزهر جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023 ، لجميع صفوف النقل وأبناؤنا في الخارج والتي تبدأ جميعها في مايو المقبل ولكن في توقيتات مختلفة، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023 لأولى ثانوي وأبناؤنا في الخارج.

جدول امتحانات الأزهر أولى ثانوي 2023

يبدأ جدول امتحانات الأزهر أولى ثانوي الترم الثاني يوم الأحد 7 مايو بمواد الفقه من 9 إلى 11، والتاريخ من 11:30 إلى 1:30، و يوم الإثنين 8 مايو مواد النحو من 9 إلى 11، والتوحيد من 11:30 إلى 1:30.

ويوم الثلاثاء 9 مايو بمواد التفسير وعلومه من 9 إلى 11، وعلم النفس من 11:30 إلى 1:30، ويوم الأربعاء 10 مايو بمواد الحديث وعلومه من 9 إلى 11، والجغرافيا من 11:30 إلى 1:30، ويوم الخميس 11 مايو: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12، والتربية الفنية من 12:30 إلى 2.

ثم يستكمل جدول امتحانات الأزهر أولى ثانوي يوم السبت 13 مايو بمواد القرآن الكريم من 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الثانية من 11:30 إلى 1:30 ، يوم الأحد 14 مايو 2023: البلاغة من 9 إلى 11، والمنطق من 11:30 إلى 1:30، يوم الإثنين 15 مايو 2023: الصرف من 9 إلى 11، والإنشاء من 11:30 إلى 12:30.

ثم يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 11، والثقافة الإسلامية من 11:30 إلى 1:30، ويمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم والحديث، بينما يمتحن التلاميذ المكفوفون شفهيا في كل المواد المقررة عليهم.

امتحان مادة المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها التلميذ قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن امتحانات الأزهر أبناؤنا في الخارج، مواعيد امتحانات الدور الأول (الفصل الدراسي الثاني).

تبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج المرحلة الابتدائية الصفوف (الأول والثاني والثالث) في المدة من السبت الموافق 6 مايو 2023م، وحتى يوم الاثنين 8 مايو 2023م.

وتبدأ امتحانات تلاميذ الصفوف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائي يوم السبت 6 مايو 2023م، وتنتهي يوم الأربعاء 10 مايو 2023م.

وفي المرحلة الإعدادية تبدأ الامتحانات للصفوف (الأول والثاني والثالث) يوم السبت 13 مايو 2023م وتنتهي يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 م.

بينما في المرحلة الثانوية، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي -بقسميهما العلمي والأدبي- في المدة من السبت 13 مايو 2023م، إلى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023م.

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