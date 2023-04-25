الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023 لأولى ثانوي وأبناؤنا في الخارج

جدول امتحانات الأزهر
جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023

أعلنت الإدارة المركزي بالأزهر جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023 ، لجميع صفوف النقل وأبناؤنا في الخارج والتي تبدأ جميعها في مايو المقبل ولكن في توقيتات مختلفة، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الأزهر الترم الثاني 2023 لأولى ثانوي وأبناؤنا في الخارج. 

جدول امتحانات الأزهر أولى ثانوي 2023

يبدأ جدول امتحانات الأزهر أولى ثانوي الترم الثاني يوم الأحد 7 مايو بمواد الفقه من 9 إلى 11، والتاريخ من 11:30 إلى 1:30، و يوم الإثنين 8 مايو مواد  النحو من 9 إلى 11، والتوحيد من 11:30 إلى 1:30.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

ويوم الثلاثاء 9 مايو بمواد التفسير وعلومه من 9 إلى 11، وعلم النفس من 11:30 إلى 1:30، ويوم الأربعاء 10 مايو بمواد  الحديث وعلومه من 9 إلى 11، والجغرافيا من 11:30 إلى 1:30، ويوم الخميس 11 مايو: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12، والتربية الفنية من 12:30 إلى 2.

ثم يستكمل جدول امتحانات الأزهر أولى ثانوي يوم السبت 13 مايو بمواد القرآن الكريم من 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الثانية من 11:30 إلى 1:30 ، يوم الأحد 14 مايو 2023: البلاغة من 9 إلى 11، والمنطق من 11:30 إلى 1:30، يوم الإثنين 15 مايو 2023: الصرف من 9 إلى 11، والإنشاء من 11:30 إلى 12:30.

ثم يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 11، والثقافة الإسلامية من 11:30 إلى 1:30، ويمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم والحديث، بينما يمتحن التلاميذ المكفوفون شفهيا في كل المواد المقررة عليهم.

امتحان مادة المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها التلميذ قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن امتحانات الأزهر أبناؤنا في الخارج، مواعيد امتحانات الدور الأول (الفصل الدراسي الثاني).

تبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج المرحلة الابتدائية الصفوف (الأول والثاني والثالث) في المدة من السبت الموافق 6 مايو 2023م، وحتى يوم الاثنين 8 مايو 2023م.

وتبدأ امتحانات تلاميذ الصفوف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائي يوم السبت 6 مايو 2023م، وتنتهي يوم الأربعاء 10 مايو 2023م.

 وفي المرحلة الإعدادية تبدأ الامتحانات للصفوف (الأول والثاني والثالث) يوم السبت 13 مايو 2023م وتنتهي يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 م. 

بينما في المرحلة الثانوية، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي -بقسميهما العلمي والأدبي- في المدة من السبت 13 مايو 2023م، إلى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023م.

قد يهمك..

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 قبل عيد الفطر

لو فاتك الترند| قرار رئيس الوزراء إجازة عيد الفطر.. وجدول صرف مرتبات أبريل

txt

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

امتحانات الأزهر جدول امتحانات امتحانات الأزهر أولى ثانوي جدول امتحانات الأزهر امتحانات أبناؤنا في الخارج

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

طالبان مصريان يحصلان على بطولة عالمية فى الروبوت برومانيا (صور)

أسعار البقوليات في منافذ البيع اليوم 25 أبريل 2023

التوقيت الصيفي| موعد مباراة الأهلى والرجاء فى ربع نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

"دفاع النواب": نجاح خطة إجلاء المصريين من السودان يؤكد قوة ومكانة الدولة

مصرع طفل غرقا في ترعة بمركز منيا القمح بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا