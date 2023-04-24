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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة

جريدة الدستور

حددت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني والذي تحدده كل مديرية على حدة وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وتعرض “الدستور” جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 القاهرة والجيزة. 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالجيزة 

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة  جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني وتبدأ  يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف، ويوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف. 

اعرف نماذج امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

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ويستكمل طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف. 

جدول امتحانات رابعة ابتدائي القاهرة 

حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات رابعة ابتدائي القاهرة والتي تبدأ يوم الخميس 4 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص 20 دقيقة إملاء، والتربية الدينية من 12 إلى 1:30، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

يوم السبت 6 مايو 2023: العلوم من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، وتكنولوجيا المعلومات من 11 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.

يوم الأحد 7 مايو 2023: اللغة الأجنبية من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، والدراسات الاجتماعية من 11 إلى 12:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.

يوم الإثنين 8 مايو 2023: الرياضيات من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، والمهارات المهنية من 11 إلى 12:30 زمن الإجابة ساعة ونصف، وبالنسبة لامتحان المستوى الرفيع يعقد يوم الخميس الموافق 27 أبريل بالنسبة للمدارس الرسمية لغات، على أن تؤدى امتحانات المهام الأدائية قبل هذا الموعد.

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تعرف على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

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