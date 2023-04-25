أسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء الفصل الدراسي الثاني ويحرص أولياء الأمور والطلاب معرفة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في المحافظات عبر جوجل، والذي قد أعلنت عنه الكثير من مديريات التربية والتعليم في مصر بالأيام القليلة الماضية، وبعض المحافظات تستعد للإعلان عنه عقب اعتماده، حيث أن ستنطلق الامتحانات بالأسبوع الأول في شهر مايو المُقبل.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وتنشر «الدستور» جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني في بعض المحافظات.

ووفقًا لما ورد بجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي لعام 2023 في المحافظات في نهاية العام في الترم الثاني في العام الدراسي 2022/2023، فإنّ تكون الامتحانات ستنطلق مطلع مايو وستستمر إلى 21 مايو القادم، على أن ستبدأ المدارس بعقد امتحان المستوى الرفيع وامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بداية من 1 مايو.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي القاهرة

الخميس 4 من مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة التربية الدينية. السبت 6 من مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات وامتحان مادة المهارات المهنية. يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة اللغة الأجنبية. الاثنين 8 من مايو 2023: امتحان مادتي العلوم و وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الجيزة

السبت 6 من مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية. يوم الأحد 7 من مايو 2023: امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية. الاثنين 8 من مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT. يوم الثلاثاء 9 من مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. يوم الأربعاء 10 من مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس محافظة كفر الشيخ

الأحد 7 من مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية. الاثنين 8 من مايو 2023: امتحان مادة العلوم ومادة المهارات المهنية. يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. الأربعاء 10 من مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس المنوفية

يوم الاثنين 8 من مايو 2023: امتحان مادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية ومادة الخط العربي. الثلاثاء 9 من مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والإملاء ومادة التربية الدينية. يوم الأربعاء 10 من مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية.

قد يهمك..

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 قبل عيد الفطر

لو فاتك الترند| قرار رئيس الوزراء إجازة عيد الفطر.. وجدول صرف مرتبات أبريل