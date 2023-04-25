تعليم سوهاج تعتمد مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج الجداول النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بمختلف مراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية أن جدول امتحانات الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي ومدارس الخط العربي بسوهاج تحدد لها امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل بامتحان اللغة العربية وتستمر حتى يوم الاربعاء الموافق 10 مايو من نفس الشهر وذلك للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي.

وأضافت المديرية أما فيما يخص جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي والشهادة الاعدادي للفصل الدراسي الثاني بسوهاج فقد تحدد لها يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 10 مايو المقبل بالنظام كل يوم بمعدل ساعتين ونصف للامتحان الواحد وتبدأ بامتحان اللغة العربية والجبر والإحصاء والتربية الدينية فى اليوم الاول ثم اللغة الاجنبية فى اليوم الثاني وانتهاء الامتحانات بمادة الهندسة للصف الاول الاعدادى والعلوم للصف الثانى الاعدادى يوم الاربعاء 10 مايو.

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج عقد اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية لمناقشة استعداد المديرية والإدارات التعليمية والإدارات الديوانية المعنية لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقة لضمان اجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

كما أكد أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، استعدت لامتحانات الترم الثاني بمختلف المراحل التعليمية، وأن جميع الإمكانات المتاحة للمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بيسر وأمان.

جاء ذلك بحضور كل من: ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام، وياسر أمين حجازي، مدير عام الشئون المالية والتنفيية.

خلال الاجتماع

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